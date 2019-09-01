شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أحمد جمال فى كواليس تصوير كليب جديد من اليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواجد حاليًا النجم أحمد جمال فى اليونان لتصوير عدد من أغانى ألبومه الجديد، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة والذى يراهن عليه بقوة بعد فترة كبيرة من التحضيرات ويتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، من ضمنهم أمير طعيمة ونور الدين محمد وجمال الخولى وعزيز الشافعى وأحمد زعيم وأحمد إبراهيم وتوما ومدين ويشمل عددًا من الأغانى المتنوعة.

ونشر جمال عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة من كواليس تصوير كليب إحدى أغانيه الجديدة، والذي يقوم بتصويره حاليًا في اليونان، استعدادًا لطرحها خلال الفترة المقبلة.

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وأحيا مؤخرا أحمد جمال حفلا غنائيا ضمن جمال فعاليات مهرجان محكى القلعة الدولى للموسيقى والغناء، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، وقدم العديد من أغانيه الشهيرة منها "إضحكى"، "ليله"، "على المزيكا"، "توكلنا على الله"، "النسيان"، "نشيد العاشقين"، "هوى يا هوى"، "حالة نادرة"، "تحيا مصر" كما غنى لوردة "مالى بالأحزان"، ولسيد مكاوى "حلوين من يومنا"، ولمحمد فوزى "اى والله".

وطرح المطرب أحمد جمال مؤخرا أغنية "النسيان" من كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم، وهندسة صوتية محمد صقر والأغنية ضمن أغنيات ألبومه الجديد.