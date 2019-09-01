شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم "خلك شنب" بدور العرض السينمائية الخليجية الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل دور العرض الإماراتية والخليجية، الخميس المقبل العرض الأول للفيلم الإماراتي الكوميدي "خلك شنب"، يجمع الفيلم بين عدد من الفنانيين الإماراتيين منهم عمار آل رحمه، وسعد عبدالله، ومحمد الكندي، و ومن اخراج الإماراتي هاني الشيباني.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، استطاع من خلاله مخرج العمل توظيف مهارات أبطاله وشغفهم الفني بشكل رائع لأداء أدوار عفوية معتمدة على كوميديا الموقف والتي تجعل من العمل وجبة دسمة من الترفية والابتسامة المتواصلة لكافة أفراد الأسرة، حيث يعتبر متنفسًا سينمائيًا ترفيهيًا مهما للفئات العمرية.

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ويرصد قصة ثلاثة أصدقاء "شبان" يستيقظون من ليلة مجنونة ليكتشفوا أنفسهم في أماكن متفرقة وغريبة، ويبدأون بمحاولة معرفة ما حدث لهم في الساعات الماضية حيث تتكشف لهم المغامرات والمفاجآت في قالب مليء بالتشويق والغموض، وفي الوقت ذاته يتطرق الفيلم لعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي وثقافاته المتنوعة، يأتي هذا العمل في ظل تعطش الجمهور الإماراتي لمشاهدة أعمال سينمائية محلية كوميدية.