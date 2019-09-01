شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس يطرح ألبوم "عامل ضجة" الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر المطرب هشام عباس مع الشركة المنتجة على طرح ألبومه الجديد "عامل ضجة" خلال شهر أكتوبر المقبل، والذى يعيده بعد توقفه عن إصدار الألبومات منذ عام 2009، منذ ألبومه الأخير «ماتبطليش» والذى حقق نجاح كبير ويراهن هشام على الألبوم الجديد بقوة ويقدم فيه أغانى متنوعة .

وطرح المطرب هشام عباس فيديو كليب جديد باسم "شارى بالغالى" وذلك عبر القناة الرسمية على موقع يوتيوب وهى من كلمات حسن عطية، وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما، وتأتي الأغنية ضمن أغاني ألبوم هشام عباس جديد الذى يحمل اسم "عامل ضجة" والذى قرر هشام طرح أكثر من أغنية منه سينجل.

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وتألق هشام عباس مؤخرا فى حفل غنائى ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء فى دورته الـ28، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع عباس الذى قدم أجمل أغانيه على مسرح المحكى.