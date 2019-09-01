شكرا لقرائتكم خبر عن Joker يحصد إشادات نقدية بعد عرضه بمهرجان فينسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع "ديلي ميل" أن فيلم Joker استطاع أن يحصد الإشادات النقدية فور عرضه في مهرجان فينسيا الذي يستمر حتى 7 سبتمبر الجارى.

وذكر التقرير أن النقاد شاهدوا الفيلم وأقروا بأن أداء جواكين فونيكس بطل العمل أداء مذهل واستطاع أن يتحول من الفنان الكوميدي إلى الرجل الشرير داخل سياق الأحداث.

الفيلم من المقرر أن يطرح فى أكتوبر المقبل بدور العرض السينمائى، والعمل يسرد قصة شخصية الجوكر من بدايتها قبل التحول لتكون شخصية شريرة لا تسعى سوى للانتقام.

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وفى سياق متصل حظيت شخصية الجوكر التى ظهرت في فيلم The Dark Knight الذى عرض عام 2008، هى أكثر الشخصيات التى لا تنسى فى آخر 21 عامًا وكان لها تأثير وصدى كبير فى عالم السينما.

ويضم الفيلم الجديد عددًا هائل من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم وربيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، وأعلنت الشركة المنتجة للفيلم أنه من المقرر عرضه رسميًا بدور السينما فى 4 أكتوبر المقبل.