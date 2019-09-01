يوسف الشريف يزور زوجته في لوكيشن "بلا دليل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

زار الفنان يوسف الشريف، لوكيشن تصوير مسلسل "بلا دليل، وفاجئ الشريف زوجته الكاتبة إنجي علاء مؤلفة المسلسل، بهذه الزيارة، وقدم التهنئة لجميع العاملين بالمسلسل، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

مسلسل "بلا دليل" مسلسل إجتماعي يدور في إطار من الإثارة والتشويق، وهو من نوعية المسلسلات الطويلة، التي تعرض خارج السباق الرمضاني، وعدد حلقاته 45 حلقة.

وانتهت السيناريست إنجي علاء من كتابة جميع الحلقات، ويتم تصويره حاليا ليتم عرضه في شهر أكتوبر القادم.

"بلا دليل" بطولة درة، خالد سليم، جمال عبدالناصر، محمد لطفي، نيكولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوي، أشرف زكي، إنعام الجريتلي، ومن إنتاج شركة سينرجي تامر مرسي، وإخراج منال الصيفي.