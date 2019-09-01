رشا سامى العدل: "ابتعدت عن كل الناس لفترة بعد وفاة والدي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هانى صابر:
كشفت الفنانة رشا سامى العدل، عن سبب قلة مشاركاتها في الأعمال الدرامية.
وقالت "رشا" فى تصريحات خاصة لمصراوى: "مش بحب أشتغل أي حاجة فى الدراما، ومبيتعرضش عليا حاجة كويسة تجذبني لتقديمها، ومش بيفرق معايا حجم الدور سوى كونه مهم في الأحداث الدرامية أو لا، وخضت تجارب تليفزيونية كتيرة".
وأضافت: "ابتعدت عن كل الناس لفترة طويلة بعد وفاة والدي، حتى المقربين مني، وجعلت هواياتي هي اللي تأخد حيز أكبر من اهتماماتي في الحياة، وأجيد ركوب الموتوسيكلات بشكل جيد، وقائد في مجال الموتوسيكلات ورياضة الغوص".
يذكر أن رشا سامى العدل تشارك في العرض المسرحى"سيرة حب" التي عرضت من جديد اليوم الأحد، على خشبة مسرح البالون، ويشارك فى بطولته إيهاب فهمي ورحاب مطاوع، ومجدي صبحي، وأحمد الدمرداش.
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