عزيز الشافعي يعلق على أداء الزمالك في الشوط الأول

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
علق الملحن عزيز الشافعي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، على نتيجة الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريق الزمالك، وفريق الاتحاد السكندري، ضمن بطولة كأس مصر.
وعلق: "ما شاء الله، عماد السيد عايز زي ما خسرنا الدوري، يطلعنا من الكاس".
وتقام المباراة ضمن نصف نهائي كأس مصر، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، دون تسجيل أهداف من الفريقين.
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