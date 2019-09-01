عزيز الشافعي يعلق على أداء الزمالك في الشوط الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

علق الملحن عزيز الشافعي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، على نتيجة الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريق الزمالك، وفريق الاتحاد السكندري، ضمن بطولة كأس مصر.

وعلق: "ما شاء الله، عماد السيد عايز زي ما خسرنا الدوري، يطلعنا من الكاس".

وتقام المباراة ضمن نصف نهائي كأس مصر، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، دون تسجيل أهداف من الفريقين.

