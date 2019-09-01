نيشان يحيي ذكرى وفاة والده ونجوم الفن يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
أحيا الإعلامي اللبناني نيشان، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، ذكرى وفاة والده.
وعلق: "في مثل هذا اليوم رحل أبي، اغفر له وارحمه يا الله، رحم الله آبائكم، في الحياة والممات".
وتفاعل عدد من نجوم الفن، مع ما كتبه الإعلامي الشهير، وعلقت الفنانة السورية أصالة: "الله يرحمه ويرحم اللي عايش فيني (أبي)، ويرحم أبهات الناس اللي راحوا، ويحفظ ويخلي الطيبين منهم".
فيما علق الفنان اللبناني محمد فضل شاكر: "آمين"، واكتفت الفنانة اللبنانية رولا شامية، بإيموشن "دعاء"، كما علق الإعلامي مصطفى الأغا: "الله يرحم والدك ووالدي، ويرحم كل من توفى والده".
نيشان يقدم حاليا برنامج "توأم روحي"، والذي يستضيف فيه عدد نجوم الفن وأزواجهم.
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