نيشان يحيي ذكرى وفاة والده ونجوم الفن يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أحيا الإعلامي اللبناني نيشان، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، ذكرى وفاة والده.

وعلق: "في مثل هذا اليوم رحل أبي، اغفر له وارحمه يا الله، رحم الله آبائكم، في الحياة والممات".

Advertisements

وتفاعل عدد من نجوم الفن، مع ما كتبه الإعلامي الشهير، وعلقت الفنانة السورية أصالة: "الله يرحمه ويرحم اللي عايش فيني (أبي)، ويرحم أبهات الناس اللي راحوا، ويحفظ ويخلي الطيبين منهم".

فيما علق الفنان اللبناني محمد فضل شاكر: "آمين"، واكتفت الفنانة اللبنانية رولا شامية، بإيموشن "دعاء"، كما علق الإعلامي مصطفى الأغا: "الله يرحم والدك ووالدي، ويرحم كل من توفى والده".

نيشان يقدم حاليا برنامج "توأم روحي"، والذي يستضيف فيه عدد نجوم الفن وأزواجهم.