"مكتوبلى أغنيلك" تختتم عروضها المسرحية بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هانى صابر:

اختتمت مساء أمس السبت، آخر ليالي عروض مسرحية "مكتوبلى أغنيلك" لشيرين وإيمان البحر درويش، بالإسكندرية.

ومن المقرر أن تنتقل أسرة العمل إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة، ولم يتم تحديد موعد عرضها حتى الآن، على مسرح البالون بالعجوزة.

وكان مخرج العرض عبد المنعم محمد، صرح فى وقت سابق لمصراوي، انتهاء العروض للمسرحية بالاسكندرية في شهر سبتمبر.

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"مكتوبلي أغنيلك" عرضت فى أولى محطاتها الجماهيرية على مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية، وهى من إنتاج فرقة تحت ١٨ بقيادة الفنان وليد طه.

المسرحية يشارك فى بطولتها إيمان البحر درويش، شيرين، صفاء جلال، وائل علاء، مصطفي عبدالسلام، فتحي سعد، محمود تركي، مروة جمال، محمد مجدي، زكي لوجو، حمزة خاطر.

موسيقي وألحان إيمان البحر درويش، توزيع موسيقى يحيى الموجي، استعراضات د. أحمد يونس، أشعار عادل حراز ومصطفي درويش، إضاءة عمرو عبد الله، ديكور محمد عبد الرازق، أزياء فاتن درويش، مساعدو الإخراج "أحمد حامد وسيد هنداوي، وإصرار شريف، ومحمد أشرف"، مخرج منفذ "أحمد يونس ومنار زين"، تأليف حسن عبد السلام، معالجة وإخراج عبد المنعم محمد.