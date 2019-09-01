بالصور.. أحمد الفيشاوي يستعرض لياقته البدنية في "الجيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشر الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور جديدة له من داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية.
وعلق: "من الصعب التغلب على شخص لا يستسلم أبدا"، وحازت الصور على إعجاب جمهوره.
وظهر "الفيشاوي" في الصور وقد خسر الكثير من وزنه، كما ظهر في إحدى الصور بصحبة مدربه الخاص.
يذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي فيلم "ولاد رزق 2"، الذي يعرض حاليا بالسينمات، وهو من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داوود، محمد ممدوح، ومن إخراج طارق العريان.
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