هاري وميغان يستعدان لمغادرة بريطانيا بعد زيارتهما الملكة في قصر بالمورال

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 سبتمبر 2019 10:41 مساءً - بعد أن طالت الانتقادات المختلفة الأمير هاري وزوجته ميغان بشكل مباشر من جهات عدة، واتهمتهما بالنفاق لدعمهما البيئة ثم تنقلهما عبر طائرات خاصة ذات انبعاثات كربونية هائلة حتى اضطر صديقهما المغني جون ألتون للدفاع عنهما، توقعت بعض وسائل الإعلام البريطانية أن يغادر الأمير هاري وميغان في جولتهما الخريفية إلى "جنوب إفريقيا" مبكرا ،وسيرافقهما طفلهما الملكي آرتشي،ومربيته الثالثة الجديدة.

مغادرة وشيكة

وقد صدق ما توقعته الصحافة البريطانية ،وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الأحد ،أنهما قد يسرعان في خططهما لمغادرة بريطانيا حسب ما قال أصدقاء لدوق ودوقة ساسيكس الأمير هاري وميغان لكن ليس قبل قضائهما عطلة صيفية قصيرة مع الملكة في قصر بالمورال.

استقلالهما عن قصر كنسينغتون الملكي

وكان هاري وميغان انتقلا، في وقت سابق من هذا العام، للإقامة في قصر وندسور غربي لندن، بعد أن كانا يقيمان في بيت في محيط قصر كنسينغتون، حيث يعيش وليام وكيت دوق ودوقة كمبردج.





الأمير تشارلز أهدى إبنه الأصغر أرضا خاصة



وسبق وأن خصص ولي العهد الأمير تشارلز أرضا لابنه الثاني الأصغر هاري في مقاطعة هيرفوردشير لكي يقيم عليها منزله الخاص به، لكن يبدو أن هاري تراجع عن هذه الخطة.

هل "لوس أنجلوس" وجهة الأمير هاري المستقبلية؟



ويقول أصدقاء الدوق والدوقة أن عدم اهتمام هاري بأرض هيرفوردشير يثير التكهنات بشأن استعداد الزوجين للتوجه إلى خارج البلاد، وتتربع مدينة "لوس أنجلوس" على قائمة الاحتمالات.

ويعتقد البعض أن دوق ودوقة ساسكس زارا سرا لوس أنجلوس، مسقط رأس ميغان وموطن أمها دوريا، التي ساعدت في اختيار مربية جديدة للطفل أرشي.

Advertisements

بعد مغادرة ويليام وكيت سيتوجه هاري وميغان لقضاء عطلة مع الملكة

وبعد عودة الأمير ويليام وزوجته كيت وأطفالهما لمقر إقامتهما في قصر كنسينغتون ،سوف يسافر في الأسبوع الأول من شهر أيلول- سبتمبر الجاري،الأمير هاري وميغان وطفلهما لقضاء عطلة صيفية قصيرة في قصر بالمورال الملكي الاسكتلندي مع جدته الملكة إليزابيث بدعوة خاصة منها.

وستكون هذه الزيارة الأولى لميغان ماركل منذ علاقتها وزواجها بالأمير هاري.

هذا ما سيفعلانه في بالمورال



سوف ينضمان هاري وميغان للملكة إليزابيث وزوجها دوق أدنبرة الأمير فيليب للمشي معهما على المرتفعات،وصيد سمك "السلمون"،وشيه على نار الحطب وسط الطبيعة الساحرة، في نهر "دي" في أراضي بالمورال الشاسعة،وبالطبع ستستمتع ميغان بمغامرة برية عائلية رائعة لأول مرة مع عائلتها الملكية الثانية.

وأكد مصدر ملكي: أن الأمير هاري موضع ترحيب كبير من جدته الملكة.

ولن تساعد زيارة الأمير هاري لقصر بالمورال في تحسين علاقته بشقيقه الأمير ويليام الذي عاد وعائلته في الأسبوع الماضي لمنزله بعد قضائه إجازة قصيرة هو الآخر في بالمورال قبل شقيقه هاري،لهذا لن يجتمعان هناك معا.

وقد نشرت الصحافة البريطانية صوراً لكيت ميدلتون وهي مستمتعة بممارسة الصيد والغزلان في بالمورال خلال زيارة لها إليه برفقة والديها قبل إعلان خطبتها على الأمير ويليام عام 2010.

وهذه الصور كشفت أن كيت ميدلتون أكثر حظا بميغان لزيارتها بالمورال برفقة عائلتها بدعوة من الملكة قبل خطبتها وزواجها بالأمير ويليام،وهذا لم يتحقق لميغان ،التي تزور بالمورال لأول مرة بعد مضي أكثر من عام على زواجها بالأمير هاري.

أكثر حفيد أسعد الملكة



أكثر حفيد أسعد الملكة مؤخراً،هو جيمس فيسكونت سيفيرن "11 عاما" ، وهو طفل إبنها الأصغر دوق سوسيكس الأمير إدوارد وزوجته دوقة سوسيكس صوفي،لإظهاره قدرة على تعلم وبراعة الصيد في نهر "دي" كوالديه إدوار وصوفي، حيث حلق في صيد السمك بمهارة عالية ،كما أظهر براعته الوراثية كأفراد عائلته في الشوي،لتقليبه البارع لقطع لحم البرغر ،مما يؤهله للعمل عندما يكبر في "ماكدونالدز" في كامبرلي بالقرب من منزل عائلته،وفق "ديلي ميل " البريطانية.