مروان حامد يكشف حقيقة استعانة هند صبري بدوبلير في الفيل الأزرق 2

أكد المخرج مروان حامد حقيقة استعانة الفنانة هند صبري بدوبلير في تقديم دورها في فيلم الفيل الأزرق 2.

وكشف المخرج مروان حامد عن إصرار النجمة هند صبري على تأدية مشاهد الخطر بنفسها في فيلم "الفيل الأزرق 2"، حيث نشر فيديو، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وظهرت من خلاله النجمة هند صبري، وهي تكشف كواليس تصوير

مشاهدها الخطر، مؤكدة أنها كانت تصر على العمل بدون دوبلير.

وعلق المخرج مروان حامد على الفيديو قائلاً: "هند رفضت تمامًا إن الدوبلير تعمله وأصرّت إن هي اللي تعمله بنفسها".

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وفيلم "الفيل الأزرق 2" بطولة كل من كريم عبدالعزيز، هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، تارا عماد، أحمد

خالد صالح، شيرين رضا، تامر هاشم، مروان يونس، محمود جمعة، رانيا الملاح، مها أبو عوف، ولاء الشريف، خالد الصاوي، رمزي لينر، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

وتدور أحدث الفيلم بعد خمس سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتزوج الدكتور يحيى من لبنى، ويتم استدعاؤه لقسم الحالات الخطرة "8 غرب حريم"، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.