أكد المخرج مروان حامد حقيقة استعانة الفنانة هند صبري بدوبلير في تقديم دورها في فيلم الفيل الأزرق 2.
وكشف المخرج مروان حامد عن إصرار النجمة هند صبري على تأدية مشاهد الخطر بنفسها في فيلم "الفيل الأزرق 2"، حيث نشر فيديو، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وظهرت من خلاله النجمة هند صبري، وهي تكشف كواليس تصويرمشاهدها الخطر، مؤكدة أنها كانت تصر على العمل بدون دوبلير.
وعلق المخرج مروان حامد على الفيديو قائلاً: "هند رفضت تمامًا إن الدوبلير تعمله وأصرّت إن هي اللي تعمله بنفسها".
وفيلم "الفيل الأزرق 2" بطولة كل من كريم عبدالعزيز، هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، تارا عماد، أحمدخالد صالح، شيرين رضا، تامر هاشم، مروان يونس، محمود جمعة، رانيا الملاح، مها أبو عوف، ولاء الشريف، خالد الصاوي، رمزي لينر، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.
وتدور أحدث الفيلم بعد خمس سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتزوج الدكتور يحيى من لبنى، ويتم استدعاؤه لقسم الحالات الخطرة "8 غرب حريم"، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.
كانت هذه تفاصيل خبر مروان حامد يكشف حقيقة استعانة هند صبري بدوبلير في الفيل الأزرق 2 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.