بالصور الفيديو.. خالد سليم يحيى حفلاً غنائياً في الإسكندرية

أحيا الليلة النجم خالد سليم حفلاً غنئاياً ضخماً على مسرح سيد درويش بدار الأوبر الإسكندرية، وذلك ضمن مهرجان الصيفي.
وقدم الفنان خالد سليم باقة من ألمع أغانيه منها: "حلم عمري"، "لكل عاشق وطن"، وغيرها من الأغاني.
يشار إلى أن الفنان خالد سليم يستعد لعرض مسلسل "بلا دليل"، وهو من تأليف إنجي علاء، و إخراج منال الصيفي، وبطولة كل من خالد سليم، أحمد كرارة، درة، حازم سمير، نيكولا معوض، جمال عبدالناصر، إسلامجمال، عمر الشناوى، أحمد كرارة، إنعام الجريتلى، مها نصار، ديانا هشام، شيرين عرفة.
و تدور أحداث المسلسل فى إطار من الغموض والتشويق، حول شخصية عمر بركات، الذي يجسدها الفنان خالد سليم، وتجسد الفنانة درة شخصية عازفة آلة "هارب"، حيث تضرب الأزمات والمشاكل حياتهما وتنقلب رأسًا على عقب.
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