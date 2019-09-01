سما المصري تكشف "للوفد" تفاصيل برنامجها الكوميدي الجديد

قالت الفنانة سما المصري، إنها سوف تقوم خلال الفترة القليلة القادمة بتصوير برنامجها الكوميدي الجديد، الذي يحمل اسم "سوسو حركات"، عبر قناتها الشخصية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" . وكشفت "سما"، لـ"بوابة الوفد"تفاصيل البرنامج قائلة " أولي حلقات البرنامج الكوميدي التمثيلي سوسو حركات سوف يتحدث بشكل ساخر وكوميدي عن الثنائي اليوتيوبي الشهير الذين شغلوا السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية أحمد حسن وزينب و انتقد الجمهور لهم بعد تصويرهم فيديوهات ونشرها". السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية أحمد حسن وزينب و انتقد الجمهور لهم بعد تصويرهم فيديوهات ونشرها". وتابعت قائلة :"الفترة القادمة يوجد حلقات تمثيل كوميدي أكتر فقط علي قناتي علي اليوتيوب وحالات أكثر سوف يتم عرضها".

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