لهذا السبب..رامي صبري يشكر وليد منصور وفريق العمل

وجه الفنان رامي صبري رسالة شكر للمنتج وليد منصور، حيث نشر صور حفله الغنائي بالساحل الشمالي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".
وأعرب الفنان رامي صبري عن سعادته بنجاح الحفل، عن المجهود الذي بذله المنتج وليد منصور وفريق عمله، قائلاً: "وليد منصور أحد أهم صناع شكل المسرح الغنائي في الشرق الأوسط .
وأضاف :"أما بنشتغل أنا وهو علي حفلة أنا شخصياً بحس اننا مش في مصر.. وليد بيختلفوا عليه كتير وده معروف ولكن في شغله الحقيقه مفيش عليه اختلاف..أشكرك من قلبيعلي المجهود 3 أيام مبتنامش عشان تطلع حفلة الجولف بالشكل العالمي ده".
وتابع :"اشكر كل الشباب اللي ابتدوا معاك من حفله بورتو سعيد لحد حفلة الساحل وعايز أشكر .. عامر جروب وبورتو فكايشن..الاضاءة والشاشات طارق صبري.. الصوت أشرف جاكسون.. المسرح صلاح الشرقاوي إشراف علي المسرح أحمد الحمامصي.. والتنظيم شركة Talent WM.. شكراً مدير أعمالي أستاذ أيمن نابليون.. شكراً فرقتي الموسيقية فرد فرد.. شكراً محمد مصطفي.. وأخيراً شكراً للجمهور اللي حضر وكبرنجاح الحفل 50.000 ألف حضور جولف بورتو مارينا".
يشار إلى أن الفنان رامي صبري أحيا حفلًا غنائيًا ضخمًا في جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالى وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي توافد على مكان الحفل قبل انطلاقه بساعات وحمل الحفل شعار كامل العدد.
وقدم الفنان رامي صبري من خلاله باقة من ألمع أغانيه التي تفاعل معها كل محبيه وعشاقه منها: "حاول تنساني، بتاع بنات، الراجل، اهد الدنيا" وغيرها من الأغاني.
وكان المطرب رامي صبري طرح مؤخرًا ألبوم بعنوان "فارق معاك"، وضم الألبوم 12 أغنية، من ضمنهم: "بتاع بنات"، "أنا بابا"، "حاول تنساني"، "قلت اللي عندي"، "هو في كده"، "بقابل ناس"، "أنا بعترفلك"، "صعبان عليا"، "وعجبي"، "حكاية حبنا"، "بتهتمي"، "فارق معاك".
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