بالفيديو.. مجد القاسم: "مهرجان القلعة عظيم ورائع"

قال الفنان مجد القاسم، إنه فخور بالمشاركة في مهرجان القلعة بدورته الـ 28، كما أنه يعتبره مهرجاناً عالمياً لا يقل أهمية عن أي مهرجان آخر، وذلك خلال تصريحاته لنشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة قناة

"TeN"، وذلك أثناء مشاركته في مهرجان القلعة الدولي للموسيقي.

وأضاف الفنان مجد القاسم قائلاً: "أي فنان عربي يشرفه أن يشارك في مهرجان القلعة، وما يحدث في مهرجانات الجرش

".

مستطردًا :"المكان هنا عظيم للغاية، والتنظيم رائع، ووزيرة الثقافة بذلت مجهوداً جباراً وأكثر من رائع في كل ما يتعلق بالحفل".

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وأتم كلامه قائلاً: "في حفلات القلعة لا أشعر أنني أقف على المسرح، أشعر أنني أطير في الهواء، لأن الجمهور يسعدني للغاية، وأعتبره متنفسًا للفن الحقيقي".