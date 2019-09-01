بالصور.. منة فضالي داخل كواليس "ميني بار"

نشرت الفنانة منة فضالي صورها من داخل كواليس تصوير فيلم "ميني بار"، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".
وكانت الفنانة منة فضالي بدأت في تصوير أحدث أفلامها "ميني بار"، في منطقة المريوطية بشارع الهرم، وذلك فور عودتها من إجازتها الصيفية بالساحلالشمالي، ومن المقرر ومن المقرر أن يتم تصوير العمل في أكثر من لوكيشن تصوير من ضمنهما اللوكيشن الأساسي بكباريه في شارع الهرم، وقد تم تحضير اللوكيشن ليصبح جاهزًا للتصوير فيه.
وفيلم "ميني بار" بطولة كلمن منة فضالي، نضال الشافعي، صلاح عبدالله، أمينة.
ومن ناحية آخرى تستعد الفنانة منة فضالي لعرض مجمعة حلقات مجمعة من مسلسل "قيد عائلي"، ومن المقرر عرضه بدأ من الغد الموافق 2 سبتمبر الجاري، على أن يتم عرض الحلقات الجزء الثاني منه بداية من يوم السبت 7 سبتمبر، ومن المقرر أن تستمر الأحداث بداية من الحلقة الـ 26.
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