شاهد.. تامر عاشور يعلن تفاصيل حفله الغنائي المقبل

كشف الفنان تامر عاشور عن حفله الغنائي المقبل، حيث نشر أفيش الحفل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". ومن المقرر إقامة الحفل يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر الجاري، في نادي النصر لضباط القوات المسلحة بالإسكندرية. Advertisements يشار إلى أن الفنان تامر عاشور طرح مؤخرًا ألبوم بعنوان "أيام"، ويضم الألبوم 12 أغنية منهم: "حبيبي أنت حبيبي"، "ما شوفناش خير"، "قولوله سماح"، "بقالي زمان"، "سلام"، "خلصانة الحكاية".

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