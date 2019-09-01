حياة المطران “كبوجي” بعهدة باسل الخطيب ورشيد عساف

يعود المخرج باسل الخطيب الى الدراما التلفزيونية هذا العام، إذ بدأ صباح اليوم الأحد (1 أيلول الجاري) تصوير المشاهد الأولى من مسلسل “المطران (حارس القدس) ” في ريف دمشق، والذي كتب نصه “حسن م يوسف” وتنتجه المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني.

العمل يندرج ضمن إطار السيرة الذاتية، ويعتبر أول عمل درامي يتناول شخصية رجل دين مسيحي على مستوى سوريا والوطن العربي، هو المطران ايلاريون كبوجي (تولد حلب 1922-2017)، والذي أصبح مطراناً لكنيسة الروم الكاثوليك في القدس سنة 1965، وجيّر مكانته الدينية لصالح خدمة القضية الفلسطينية.

لتلقي قوات الاحتلال الصهيوني القبض عليه سنة 1974 بتهمة تهريب السلاح للمقاومة، فحكم عليه بالسجن 12 عاماً ليخرج بعد 4 سنوات بواسطة من الفاتيكان. وفي 1978، أُبعد كبوجي عن فلسطين، ليكمل حياته في روما.

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ورغم تعليمات المؤسسة الدينية له بالابتعاد عن القضية الفلسطينية، إلا أنه نذر حياته لخدمة حقوق الشعب الفلسطيني ومطالبه الجوهرية، وأوصل المساعدات لأهالي غزّة وساهم بكسر الحصار عنهم.

وخلال الحرب على سوريا قام المطران بدور مؤثر في ايصال حقيقة ما يجري في البلاد، وقدم الكثير من الدعم والمساعدات للجيش العربي السوري والجرحى والمتضررين.

ومع انطلاقة عمليات التصوير باتت قائمة أبطال العمل جاهزة، إذ يترأسها الفنان رشيد عساف بدور المطران كبوجي في المرحلة العمرية المتقدمة.

كما يضم العمل أيضاً: صباح الجزائري وابنتها ترف التقي، سليم صبري، نادين قدور، سوزانا الوز، ربا الحلبي، سوسن أبو عفار، جيما دريوسي، جمال نصار، عهد ديب، يحيى بيازي، أمير برازي، سالم بولس، وائل شريفي، ومجموعة فنانين من حلب وباقي المحافظات.

الجدير بالذكر أن آخر مسلسل أنجزه الخطيب هو “حرائر” في عام 2015.