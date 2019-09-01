محبو دي جي عرفات ينبشون قبره في أبيدجان

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""الخليج 365"" من بيروت: قام مجموعة من الشباب بنبش قبر الفنان دي جي عرفات والتقاط صورة لجثته في أبيدجان. حيث فتحوا التابوت لتصويره ما أدى لتدخل الشرطة التي اضطرت لتفريق الحشد بالغاز المسيّل للدموع. علماً أنه كان أحد أكثر الفنانين شعبية في ساحل العاج وغرب أفريقيا. وتوفي في 12 أغسطس الماضي بعد تعرّضه لحادث دراجة نارية.



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