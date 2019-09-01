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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ثلاث مواسم منه .. جيسكا ماتن تعلن إلغاء مسلسل Frontier والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة جيسيكا ماتن أن المسلسل التلفزيوني " Frontier " قد تم إلغاؤه بعد ثلاثة مواسم، من قبل شبكة نيتفلكس، وتركز الدراما التاريخية، على تجارة الفراء في أمريكا الشمالية القاسية والعنيفة في أواخر القرن الثامن عشر.
jessica matten
وتشمل قائمة الممثلون جيسون موموا وألون أرمسترونج وزوي بويل ولاندون ليبورو.
وخلال الحلقة الأخيرة من برنامج البودكاست Canadians Talking Sh * t، كشفت ماتن أن Frontier لن يعود للموسم الرابع على الرغم من التقارير السابقة، ولكن إلى الان لم تؤكد Netflix إلغاء العرض بعد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".
وعرضت أولى حلقات الموسم الأول من المسلسل في 6 نوفمبر من عام 2016، واخر حلقات الموسم الثالث يوم 23 نوفمبر من 2018.
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