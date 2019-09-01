شكرا لقرائتكم خبر عن مونيكا بيلوتشي مع زوجها السابق فينسنت كاسيل فى فينسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت السجادة الحمراء لمهرجان فينسيا ظهور النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي وزوجها السابق فينسنت كاسيل، حيث يشهد المهرجان عرض نسخة جديدة من فيلمهما Irréversible الذي قدماه سويًا في عام 2002 .

من جانب آخر استطاعت النجمة العالمية بينلوبي كروز أن تخطف الأنظار نحوها بإطلالتها البسيطة المذهلة وذلك خلال حضورها الـphotocall الخاص بفيلمها الجديد "Wasp Network" الذي أقيم ضمن فعاليات Venice Film Festival مهرجان فينسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 76 .

كان بصحبة بينلوبي كروز البالغة من العمر (45 عامًا) كل من المنتج رودريجو تيكسيرا والمخرج أوليفر أسايس وادجار راميراز ووجنر مورا وغيرهم.