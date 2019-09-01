شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 3 أيام أجازة.. استئناف تصوير مسلسل "حواديت الشانزليزيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنفت اليوم أسرة فريق عمل مسلسل "حواديت الشانزليزيه" تصوير عدد من المشاهد فى أحد الديكورات بمدينة الانتاج الاعلامى بعد حصول أبطاله على 3 أيام أجازة وهو العمل المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة ويشارك فى بطولته عدد من النجوم على رأسهم اياد نصار ومى سليم وانجى المقدم وداليا مصطفى وتأليف نهى سعيد وايمن سليم واخراج مرقس عادل.

وتدور أحداث "حواديت الشانزليزيه"، فى فترة الخمسينات والحياة الاجتماعية من خلال العديد من الحواديت المتشابكة والمتداخلة مع تناوله بشكل مشوق، وينتمى لنوعية المسلسلات الـ45 حلقة.

مسلسل "حواديت الشانزليزيه" تأليف نهى سعيد وأيمن سليم، وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى إشراف عام لحسام شوقي، ومنتج فنى فتحى إسماعيل ومدير التصوير أحمد فتحى ومهندس الديكور تامر إسماعيل، واستايلست وتصميم ملابس ملك ذو الفقار، ويقوم ببطولته النجم إياد نصار، وداليا مصطفى، إنجى المقدم، مى سليم، إدوارد، سارة عادل، أمانى كمال، هاجر الشرنوبي، رباب ممتاز، محمد عبد الحافظ، منة جلال، خالد محروس، عزوز عادل، ندى عادل، وضيوف الشرف فريدة سيف النصر، حمدى الوزير، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، وليلى عز العرب.