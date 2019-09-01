شاهد.. موقف محرج لـ بيبي عبد المحسن بعد ظهور صرصور على كتفها!

كتب امير فتحي في الأحد 1 سبتمبر 2019 08:47 مساءً - تعرضت الفاشينيستا الكويتية بيبي عبد المحسن لموقف محرج وذلك اثناء بث مباشر على احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
فقد ظهرت بيبي عبد المحسن وهي تتحدث دون ان تنتبه لوجود صرصور بحجم كبير على كتفها.
واوضحت بيبي عبد المحسن في فيديو لاحق الى انها لم تشعر بوجود الحشرة على كتفها قائلة: ” كلهم يقولون في زهيوي ولما شفت السنابة اقعدت اصرخ صراخ قدام الناس وفسخت كل شي” مبدية قرفها مما حدث.
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