شاهد.. سكارليت جوهانسون تتألق بفستان أحمر براق في مهرجان فينسيا

كتب امير فتحي في الأحد 1 سبتمبر 2019 08:47 مساءً - تألقت الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون في العرض الخاص لفيلمها الجديد Marriage Story بمهرجان فينيسيا السينمائي في دورته الـ76. ولفتت بطلة Black Widow الأنظار على السجادة الحمراء بفستان أحمر براق والوشم المميز وهو عبارة عن زهرة كبيرة باللون الأسود ونظرا لأن ابنتها تدعى “روز” فهذا يعطي للوشم مذاقا خاصا. الفيلم يشاركها فيه البطولة آدم درايفر ولورا ديرن وألن ألدا وراي ليوتا.

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