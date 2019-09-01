الإعلامية دعاء فاروق تتخلى عن الحجاب التقليدي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الإعلامية المصرية دعاء فاروق جمهورها بتخليها عن الحجاب التقليدي في إحدى حلقات برنامجها “اسأل مع دعاء” على قناة “النهار”.

الإعلامية المصرية استبدلت الحجاب التقليدي بـ “تربون”، وهو ما أثار جدلا واسعا بين متابعيها، وتسائلوا عما إذا كانت تتخلى عن الحجاب نهائيا.

دعاء سخرت من هذه التعليقات، مؤكدة على عدم تخليها عن الحجاب، حيث كتبت على خاصية “ستوري” بموقع “انستجرام”: “ريحوا نفسكم لو خلعت الحجاب هخلعه جوا بيتي”.

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أما عن سبب ارتدائها “التربون”: “بالنسبة للتربون.. عشت سنين طويلة في تردد البسها ملبسهاش.. حلوة عليا مش حلوة عليا... مكبراني مصغراني... وبعدين قررت البسها بغض النظر عن شكلي لان الموضوع نسبي وكذا حد هيقول حلوة واكتر من حد هيقول وحشة وناس هتقول شكلك احلى بالحجاب العادي اكتر.. وناس تانية ذوق و مجاملين وهيقولوا انتي حلوة في كل حاجة ( بحبهم دول قوي)”.

وأضافت: “الحقيقة الشكل والـذواق في اللبس متغيره وعمري ما استنيت اخد رأي اي حد عشان البس او ملبسش... في الاخر القرار قراري انا.. وانا المسؤولة عنه مش حد تاني... المهم الراحة نفسية.. وأعتقد الراحة النفسية بتتغير بتغير السن.. وانا أصغر مكنتش برتاح لشكلي بيها لما كبرت ارتحت... وبالتحديد اللي انا لابساها دي واسعة ومريحة مغطية الشعر بالكامل مش ضاغطة على ودني متبطنة ومش شفافة مش محتاجة البس تحتها اي طبقات”.

وتابعت: “وفيه ايشارب مغطي الرقبة... وحطيت فيه بروش لزوم الشوياكة (هيطلع حد يعلق دلوقتي وتقوللي انتي ازاي مذيعة وبتعلمي الناس وبتدي كورسات وتكتبي شوياكة اسمها شياكة.. معلش انا باخد دروس محو الأمية وان شاء الله هدخل اعدادية وهبقي لبلب في الكتابة استحملوني) المهم يعني التغيير في استايل اللبس مش جيريمة بالنحوي جريمة... واي تغيير يخص صاحبه فقط ميخصش حد تاني”.