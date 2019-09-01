صابر الرباعي يتألق فى حفله بشاطئ مرسيليا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقام رجلا الأعمال شريف حليو وياسر رجب حفلا كبيرا، أحياه الفنان التونسي صابر الرباعي بشاطئ مرسيليا بمناسبة افتتاح مشروعين جديدين جولدن باور بالعاصمة الادارية ومشروع كاسكاديا بالساحل الشمالي.

وشارك الرباعي في تقطيع تورتة الحفل، وقدم على مدار أكثر من ساعة ونصف متواصلة نخبة من أشهر أغانيه الجديدة والقديمة التي تفاعل معها الحضور منها: “عز الحبايب، وسيدي منصور، واتحدى العالم، وأجمل نساء الدنيا”، وغيرها من الأغاني.

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كما شاركت الطفلة رقية حليو الغناء مع صابر في أغنية “سيدي منصور”، وحضر الحفل جمهور يقدر بأكثر من 4000 نخبة من صفوة ورموز المجتمع الراقي من بينهم الفنانة فادية عبدالغني، والمنتج أحمد أيوب، والمنتج ورجل الأعمال حسام خليل.

ومن رجال الأعمال حضر خميس الغنيمي، وخالد المدني، ونبيل شنب، والدكتور مؤنس أبو العطا، ومن سيدات الأعمال داليا مطر، وسها القاضي، وتهاني زاهر، وغيرهم من الحضور.

وأشرف على تنظيم الحفل كل من أشرف هريدى وخالد عبد الرحمن، واتسمت الأجواء بالبهجة.