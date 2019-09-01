"خلك شنب" الإماراتي يقتحم دور العرض الخليجية.. 3 شبان في ورطة كوميدية

تستقبل دور العرض الإماراتية والخليجية، الخميس المقبل، العرض الأول للفيلم الإماراتي الكوميدي "خلك شنب"، من إنتاج "غبشة فيلمز" للمنتجين عامر سالمين المري، هاني الشيباني، وعلي المرزوقي، في أولى تجاربهم السينمائية الإنتاجية بعد تأسيس هذا الكيان السينمائي الإماراتي.



يجمع الفيلم بين عدد من الفنانيين الإماراتيين منهم عمار آل رحمه، وسعد عبدالله، ومحمد الكندي، ومن إخراج الإماراتي هاني الشيباني.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، استطاع من خلاله مخرج العمل توظيف مهارات أبطاله وشغفهم الفني بشكل رائع لأداء أدوار عفوية معتمدة على كوميديا الموقف والتي تجعل من العمل وجبة دسمة من الترفية والإبتسامة المتواصلة لكافة أفراد الأسرة، حيث يعتبر متنفساً سينمائياً ترفيهياً هاماً لكافة الفئات العمرية.

ويرصد الفيلم قصة 3 أصدقاء "شبان" يستيقظون في ليلة مجنونة ليكتشفوا أنهم في أماكن متفرقة وغريبة، ويبدأون في محاولة معرفة ما حدث لهم خلال الساعات الماضية، وتتكشف لهم المغامرات والمفاجآت في قالب مليء بالتشويق والغموض، وفي الوقت ذاته يتطرق الفيلم لعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي وثقافاته المتنوعة.

وعبر هاني الشيباني مخرج الفيلم، عن سعادته بعودته مجدداً للواجهة السينمائية من خلال "خلك شنب"، حيث استطاع خلال فترة وجيزة أن يشكل توليفة مميزة من الوجوه السينمائية الصاعدة والتي تنبئ بمستقبل واعد للسينما الإماراتية، من خلال الاستمرار في هذا الأداء المتقن والمشاركة في العديد من الأفلام لكسب المزيد من الخبرة، ومن ثم المنافسة خليجياً وعربياً.

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يأتي هذا العمل في ظل تعطش الجمهور الإماراتي لمشاهدة أعمال سينمائية محلية كوميدية، تتناسب مع كافة الفئات العمرية، وتكون مناسبة للمشاهدة العائلية، في ظل تقدم الصناعة السينمائية المحلية وتقديمها لأعمالاً هادفة تستقطب الجمهور الإماراتي والخليجي.

بدوره أشاد المنتج المشارك في هذا الفيلم علي المرزوقي بشركة إيمجنيشن أبوظبي، والتي قدمت الدعم لهذا الفيلم امتداداً لدعمها للإبداعات الشبابية والتي تخرجت من برامج تدريبها الشامل من خلال استديو الفيلم العربي وأصبحت الآن من ألمع النجوم في صناعة السينما في الإمارات.

وأشاد المرزوقي بدعم شركة "يوكونيكت الامارات" المنصة الإلكترونية الواعدة لتقديمها الدعم والرعاية للفيلم، وأكد أن فريق عمل "خلك شنب" حرص على الاهتمام الكبير بمختلف نواحي الفيلم وحرص على إنتاج محتوى ترفيهي مناسب للأسرة الإماراتية والعربية والمقيمين في الدولة واثقاً بأن ينال الفيلم استحسان الجمهور وإقبالهم الكبير.

كما أشاد المنتج المشارك عامر سالمين المري بالدعم اللامحدود من المجلس الوطني للإعلام لعروض الأفلام الاماراتية في دور السينما خاصة بعد إطلاق المبادرة الخاصة بدعم الأفلام الاماراتية وحرصه على دعم الفيلم الإماراتي لتخصيص أفضل الأوقات والمناسبات لعرضه.