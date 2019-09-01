بالصوت- “كرمالك انت” لـ محمد عساف تحفة فنية من توقيع نزار فرنسيس وميشال فاضل

قبل ساعات من انطلاق عرض مسلسل “عروس بيروت” عبر شاشة MBC4، طرح الفنان محمد عساف أغنية “كرمالك انت” تتر المسلسل الذي حمل توقيع الشاعر المتألق نزار فرنسيس، ومن الحان وتوزيع المبدع ميشال فاضل.

الأغنية رومانسية يقول مطلعها: “انت .. انت لي اخترتك من هالدني كلا انت وقبلتا كرمالك وحدك بس وكل الدني قبلتا.. وعشقتا لانك انت فيا ومرة وحلوها عشقتا.. عشقتا كرمالك انت”.

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أقل ما يقال عن الأغنية انها تحفة فنية مؤلفة من تريو وهم الصوت الرائع لمحمد عساف الذي وضع احساسه في الكلام المعبر الذي نصّه نزار فرنسيس، حيث يلّخص قصة المسلسل الذي يروي حب من النظرة الأولى، ولكن يواجه العادات ويتمرّد على تقاليد إحدى العائلات العريقة والثرية، صاحبة الإرث السياسي. هي قصة حب تجمع بين “فارس” (ظافر العابدين) الابن البكر لعائلة ضاهر و”ثريا” (كارمن بصيبص) المغنية التي نشأت في حضن خالتها إثر وفاة والديها.

اكتمل تألق التتر ببصمات الملحن والموزع ميشال فاضل الذي قدّم مقطوعة موسيقية يُحسب لها ألف حساب حيث سينافس هذا العمل أهم الشارات.

الجدير بالذكر أن “عروس بيروت” هو من توليف نادين جابر وبلال شحادات، وبطولة التونسي ظافر العابدين، وكل من تقلا شمعون، كارمن بصيبص، فادي ابراهيم، محمد الأحمد، ضحى الدبس، جو طراد، فارس ياغي، جاد أبو علي، مرام علي، ماري تيريز معلوف، رانيا سلوان، نور علي، علاء علاء الدين، أيمن عبد السلام، فايق عرقسوسي، لينا حوارنة، مي صايغ، ليا مباردي، علاء الزغبي، سامي أبو حمدان، جنيفر عازار.

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