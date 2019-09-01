تامر حسني يزف خبرًا سعيدًا لجمهوره

دون سابق انذار، أعلن النجم المصري تامر حسني تحضيراته لتصوير فيلمه السينمائي الجديد الذي سيحمل عنوان “مش أنا”، وهو قصة وسيناريو وحوار تامر حسني.

ونشر تامر حسني عبر حساباته على مواقع التواصل صورة جديدة له، حيث ظهر وقد اعتمد لوكاً جديداً، وعلق عليها قائلا، “تحضيرات دخول تصوير فيلمي الجديد بعنوان “مش أنا”، وتسجيل أغانيه وتحضيرات تصوير كليب ألبومي القادم، فيلم “مش أنا” قصة وسيناريو وحوار تامر حسني”.

من جهة أخرى، ينتظر “حسني” عرض فيلمه السينمائي الجديد “الفلوس”، الى سيجمعه مع نخبة من الممثلين منهم: زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، تأليف محمد عبد ‏المعطي وإخراج سعيد الماروق.