عفاف راضي تُحيي حفلًا في دمشق.. وتكشفُ سبب غيابها الطويل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحيت الفنانة المصرية الكبيرة عفاف راضي حفلها في دار الأوبرا السورية ضمن فعاليات وزارة الثقافة المُرافقة لمعرض دمشق الدولي لتعود من خلاله إلى الغناء بعد غياب سنوات طويلة.

وقدّمت عفاف راضي خلال الحفل العديد من أغانيها التي يحفظها الجمهور وأحبها، وقوبلت بمحبة وتفاعل كبير من قبل الحضور الذي اشتاق لسماع صوتها.

وأعربت راضي في تصريح لـ"فوشيا" عن سعادتها بعودتها للغناء وبحضورها كأول فنانة مصرية تُغني على مسرح دار الأوبرا السورية.

كما تحدّثت عن فترة غيابها وعودتها وما تحضّره، ورأيها بالأغاني التي تم إطلاقها خلال فترة غيابها وأثر الجمهور وتفاعلهم معها بعودتها وفي رحلتها الفنية المقبلة.