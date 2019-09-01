لماذا تخلّى أمير كرارة عن "كلبش" في رمضان 2020 واتّجه لعمل جديد؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد نجاح 3 أجزاء منه، قرّر النجم المصري أمير كرارة التخلّي عن استكمال الجزء الرابع من مسلسله "كلبش"، والذي خاض به السباق الرمضاني الماضي، وبدأ في التحضير لعمل درامي جديد.

وقال كرارة لـ"فوشيا"، إنه لن يصوّر فصلًا جديدًا من مسلسله "كلبش"، رغم طلب الكثير من الجمهور استكمال العمل وتصوير الجزء الرابع منه، مشددًا على حُبه للجمهور وأنه يُقدّر مطالبهم إلا أنه يبحث عن التغيير حتى لا يُتّهم بتكرار الشخصية.

وأكّد كرارة أنه ربما يعود إلى شخصية "كلبش" ولكن ليس الموسم المقبل؛ لأنه انتهى من التحضير لعمل جديد سيكون مفاجأة للجمهور على حدّ وصفه.

وأوضح الفنان المصري أن العمل الجديد سيبدأ تصويره رسميًا نهاية العام الجاري، حتى يُنجزه قبل الموسم الرمضاني المقبل؛ لأنه عمل كبير وإنتاجه ضخم، رافضًا الكشف عن كواليس العمل، مؤكدًا في نفس الوقت أنه سيكون مختلفًا تمامًا عن الشخصيات التي جسّدها من قبل.

Advertisements

وحول الاستعانة بزملائه الذين شاركوه في مسلسل "كلبش"، لفت الفنان المصري إلى أن ذلك متروك لتقدير المخرج وتجسيد الشخصية المتاحة.

وأشار إلى أن شركة الإنتاج السابقة والمخرج بيتر ميمي هما من سيتولان معه العمل الجديد، كاشفًا عن قراءته لسيناريو عمل سينمائي جديد لم يُحدّد موقفه منه بعد.

وبيّن أن العمل السينمائي سوف يتوقّف على تحديد آليات العمل بالمسلسل الجديد الذي سيخوض به المارثون الرمضاني الجديد؛ لأنه من الفنانين الحريصين على إتقان الأعمال وليس بكثرتها.

وقدّم أمير كرارة آخر أعماله مسلسل "كلبش" في 3 أجزاء، ونالت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وشارك في بطولته عدد من النجوم على رأسهم هشام سليم وأحمد عبد العزيز وأحمد العوضي ويسرا اللوزي، وريم مصطفى، وآخرين، تأليف باهر دوديار، إخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجي.