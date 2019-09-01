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""الخليج 365"" من بيروت: بدأت الفنانة نجوى كرم بعملٍ جديد ومختلف سيحمل المفاجآت لمحبيها. حيث انطلقت استعداداتها من بلدة إهدن السياحية في شمال لبنان كإحدى محطات العمل الجديد التي ستشمل عدة مناطق لبنانية تحت إشراف المخرج وليد ناصيف.

يشار إلى أن العمل بعنوان "بعشق تفاصيلك" وهو محاط بالتكتم الشديد من قبل شركة روتانا التي تعتمد مع "كرم" سياسية تشويقية للترويج للعمل من خلال الوسم #نجوى_كرم_من_كل_لبنان.

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كانت هذه تفاصيل خبر نجوى كرم تبدأ مشروعها الجديد من بلدة إهدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.