روني مارا تحضر عرض Joker بمهرجان فينسيا السينمائي مرتديه فستان من Givenchy

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة العالمية روني مارا علي التواجد مع خطيبها النجم العالمي جواكين فونيكس بعرض فيلمه الجديد " Joker " بفعاليات Venice Film Festival مهرجان فينسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 76 ، و قد وصل النجمين لمكان العرض بالتاكسي النهري . ظهرت روني مارا البالغة من العمر 34 عام مرتديه فستان باللون الابيض ذو تصميم كلاسيكي أنيق حمل توقيع دار ازياء " Givenchy " وهو واحد من اكثر دور الازياء التي تفضلها نجمات العالم ، و بمجرد وصول روني للمكان تركزت عليها عدسات المصورين في مشهد مذهل .

قبل عرض فيلم Joker (1)

قبل عرض فيلم Joker (2) Advertisements

قبل عرض فيلم Joker (3)

قبل عرض فيلم Joker (4)

قبل عرض فيلم Joker (5)

قبل عرض فيلم Joker (6)

قبل عرض فيلم Joker (7)

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