صور.. هكذا تقضي سلمي حايك إجازتها فى أجواء هادئة ومذهلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبحث النجمة العالمية سلمى حايك عن الأجواء الهادئة لتستمتع بعطلتها خاصة إذا كانت بين أحضان الطبيعة. نشرت سلمي حايك البالغة من العمر 52 عامًا عدة صور على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" ظهرت حايك بإحدى الصورة وهي تتأمل الطبيعة، أما الصورة الثانية التي نشرتها حايك منذ قليل ظهرت بها وهي تستعرض رشاقة جسدها وهي مرتديه "مايوه" ذو تصميم بسيط بإحدى درجات اللون الأزرق على أحد الشواطئ الفاخرة وهي الصورة التي لاقت سيل من عبارات الإشادة والحب من قبل محبي ومعجبي حايك من حول العالم.





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