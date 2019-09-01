شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يترشح لجوائز الموسيقى الأفريقية ويحتفل بـ150 مليون مشاهدة لمافيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم محمد رمضان، بوصول عدد مشاهدة أغنيته مافيا إلى 150 مليون مشاهدة وذلك بالتزامن مع كونه الاسم المصري الوحيد المرشح لجائزة المُغنى الأكثر جماهيرية في أفريقيا.

محمد رمضان احتفل مؤخرًا بوصول قناته الرسمية على يوتيوب، الـ2 مليار مشاهدة، وكان النجم محمد رمضان أحيا حفل غنائى فى الساحل الشمالى الجمعة الماضى، بحضور محبيه.

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محمد رمضان عرض له مؤخرًا مسلسل "زلزال" في شهر رمضان الماضى، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولته حلا شيحة، ماجد المصرى، هنادى مهنى، منى عبد الغنى، أحمد صيام، محمود حجازى، حسام داغر، تامر ضيائى، محمد سليمان، يوسف عثمان، مصطفى منصور، لمياء كرم.