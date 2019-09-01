شكرا لقرائتكم خبر عن بعرض فيلم joker في فينسيا.. كيت بلانشيت تخطف الأنظار بفستان أسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرف النجمة العالمية كيت بلانشيت أنها تختار تصميمات ملابسها بحرص و اهتمام شديد .

خطفت أمس كيت بلانشيت البالغة من العمر ( 50 عام ) الاضواء نحوها خلال حضورها عرض فيلم Joker للنجم العالمي جواكين فونيكس، و ذلك ضمن فعاليات Venice Film Festival مهرجان فينسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 76 .



كيت بلانشيت

ظهرت كيت بلانشيت علي السجادة الحمراء مرتديه فستان ذو تصميم مذهل باللون الاسود حمل إمضاء دار أزياء " Armani Privé " والذي تفضله بلانشيت دائما .

فيلم Joker هو من تأليف و اخراج تود فيليبس ، و شارك في بطولته عدد كبير من النجوم العالمين ، من أبرزهم جواكين فونيكس و ماك مارون و زازي بيتز و غيرهم .

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كيت بلانشيت بعرض فيلم joker (1)



كيت بلانشيت بعرض فيلم joker (2)



كيت بلانشيت بعرض فيلم joker (3)



كيت بلانشيت بعرض فيلم joker (4)