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شكرا لقرائتكم خبر عن بعرض فيلم joker في فينسيا.. كيت بلانشيت تخطف الأنظار بفستان أسود والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرف النجمة العالمية كيت بلانشيت أنها تختار تصميمات ملابسها بحرص و اهتمام شديد .
خطفت أمس كيت بلانشيت البالغة من العمر ( 50 عام ) الاضواء نحوها خلال حضورها عرض فيلم Joker للنجم العالمي جواكين فونيكس، و ذلك ضمن فعاليات Venice Film Festival مهرجان فينسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 76 .
كيت بلانشيت
ظهرت كيت بلانشيت علي السجادة الحمراء مرتديه فستان ذو تصميم مذهل باللون الاسود حمل إمضاء دار أزياء " Armani Privé " والذي تفضله بلانشيت دائما .
فيلم Joker هو من تأليف و اخراج تود فيليبس ، و شارك في بطولته عدد كبير من النجوم العالمين ، من أبرزهم جواكين فونيكس و ماك مارون و زازي بيتز و غيرهم .
كيت بلانشيت بعرض فيلم joker (1)
كيت بلانشيت بعرض فيلم joker (2)
كيت بلانشيت بعرض فيلم joker (3)
كيت بلانشيت بعرض فيلم joker (4)
كيت بلانشيت بعرض فيلم joker (5)
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