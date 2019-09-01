شكرا لقرائتكم خبر عن ضابط وسيم جذبته السينما.. فى ذكرى ميلاد إيهاب نافع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اليوم تمر ذكرى ميلاد الفنان الوسيم "إيهاب نافع"، ولد بالقاهرة، وهو ممثل وضابط مصرى تخرج في الكلية الجوية عام 1955، ويعد من الذين تمردوا على مهنتهم كالفنان "أحمد مظهر" و"صلاح ذو الفقار"، ليجذبه عالم الأضواء والشهرة.

وله ما يقرب من 20 عملا فنيا ، وبرغم هذا كان يعتبر نفسه ممثل بالصدفة، وقدم أول بطولاته السينمائية عام 1963 في فيلم "الحقيقة العارية"، بجانب الفنانة "ماجدة الصباحي"، التى كانت زوجته فى وقتها.

اشترك مع زوجته "ماجدة" في 4 أفلام، وانقطع التعامل الفني بينهما بعد طلاقهما، وكان آخر فيلم قدمه إلى جانب "ماجدة" هو "النداهة"، عام 1975.

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ورغم أنه تزوج عدة مرات ولكن أشهر زيجاته الفنانة ماجدة ورزق منها بابنته "غادة"، وأرملة رجل المخابرات رفعت الجمال.

قدم آخر أفلامه عام 1994، وكان باسم «لصوص خمس نجوم» ، وقد شارك العديد من الفاتنات السينما مثل سعاد حسنى وفاتن حمامة ونادية لطفى .

ومن أفلامه : الحقيقة العارية ، للرجال فقط ، هجرة الرسول ، شيء في حياتي ، القبلة الأخيرة ، بنات آخر زمن ، النداهة وغيرها .