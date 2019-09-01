"شرط المحبة".. فيلم نال الإشادة والجوائز و"مش لاقي منتج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

أعربت المخرجة هالة خليل عن دهشتها من عدم عثورها على منتج لتقديم فيلمها "شرط المحبة"، رغم ما حصده السيناريو الخاص به من جوائز مهمة في مصر، منها جائزة ملتقى القاهرة السينمائي، الذي أقيم على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وكشفت هالة، عبر صفحتها على "فيسبوك": "عندي سؤال والله بريء، هو لما أبقي مخرجه عملت ٣ أفلام كل فيلم حصل في عام إنتاجه على جائزة أفضل فيلم من المهرجان القومي للسينما المصرية بالإضافه إلى جائزتي أفضل عمل أول في مهرجان القاهره السينمائي الدولي وأفضل فيلم عربي في نفس العام.. وكذلك من قبل النقاد، حيث تم اعتبار فيلمي الأول (أحلى الأوقات) واحدًا من أهم مئهة فيلم في تاريخ السينما المصرية، وذلك ضمن قائمة أعدها كبار النقاد احتفالاً بمئوية السينما وتحت إشراف مكتبة الإسكندرية، وجوائز أخرى ومشاركات دولية عديدة".

وأضافت: "عندي سيناريو فيلم كتبته من أكتر من عامين وحصل على جائزتين من أهم جوائز السيناريو في مصر وأشاد بقيمته كثير من النقاد والسينمائيين الكبار، وحصل على موافقة الرقابة والممثلين من كبار النجوم، وأكون مش لاقية منتج يخلي الفيلم يطلع للنور، ده ممكن يكون تفسيره ايه؟ أفيدوني".​

