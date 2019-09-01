المخرج محمد سامي: انخفاض المواليد بشرة خير.. و"2 كفاية" فاجأ الجميع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعرب المخرج محمد سامي، مخرج حملة "2 كفاية" التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي لمواجهة الزيادة السكانية مؤخرًا عن سعادته عقب إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، عن انخفاض عدد المواليد في 2018 مقارنة بالعام السابق.

وقال سامي لمصراوي: انخفاض المواليد بشرة خير، والسبب يرجع لتكاتف جميع الجهات المعنية للحد من الزيادة السكانية، فضلًا عن استجابة المواطنين لحملات التوعية التي تطلقها وزارتا التضامن الاجتماعي والصحة والسكان.

وعن حملة "2 كفاية"، التي قام ببطولة إعلاناتها الفنان أكرم حسني بشخصية "أبوشنب"، قال سامي: "ما جاء في البيان الرسمي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عظيم جدًا وبشرة خير، ويشير إلى أننا جميعًا نسير على نفس النهج".

وأوضح: "إحنا عملنا حملتين لـ2 كفاية، المسافة بينهما عدة أشهر، لقينا صدى واسعا سواء بين المواطنين أو على السوشيال ميديا أو في نسب المشاهدات على اليوتيوب".

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واستكمل: "وزيرة التضامن غادة والي، ومساعدها عمرو عثمان، كانا على تواصل ومتابعة دائمين معنا، كان هناك اهتمام كبير من الدولة تجاه الحملة، وأنا وأكرم حسني قبل بدء الحملة فكرنا في إنها متكنش معتادة مثل سابقاتها من الحملات الحكومية وأن تكون الرسالة ليست صريحة ومباشرة".

وتابع: "حبينا نوصل الرسالة للناس ونشدها في نفس الوقت"، وكان هدفنا تقديم رسالة مهمة بطريقة كوميدية، ولذلك استغرقت وقتا في ابتكار الشخصية وفكرة الحملة لتكون خارج الصندوق، واستقبلها الجمهور بهذا الشكل حيث تعتبر مختلفة تماما عن الأفكار التقليدية والمباشرة التي تعتمد عليها حملات التوعية".

وأكد: "كل الذين شاهدوا "2 كفاية"، في البداية كانوا مستغربين وتساءلوا: هو ده إعلان حكومي؟". وعن تعاونه مع أكرم حسني، قال "سامي"، في كيميا بيني وبينه، فهو موهوب جدًا جدًا ويُجيد فن الاستعراض بشكل هايل والحقيقة هو اتمرن كتير على الاستعراضات عشان تخرج بالشكل الذي نال إعجاب الجمهور، فلكل مجتهد نصيب".

وعن رد فعل أكرم حسني تجاه ما حققته الحملة التي قام ببطولتها، قال سامي: "أكرم هيتبسط جدًا بعد النتائج الأخيرة، فهو يقوم ببطولة حملة حققت نجاحًا على المستويين الفني والتجاري، فضلًا عن ملايين المشاهدات.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشف في بيان نُشر صباح اليوم الأحد، انخفاض إجمالي عدد المواليد في 2018 بنسبة 6.8%.