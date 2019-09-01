أحمد صلاح حسني عن مدرب الأهلي الجديد: "توقعنا اسمًا أكبر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:

عبر الفنان أحمد صلاح حسني عن دهشته من استقرار إدارة النادي الأهلي على السويسري رينيه فايلر مديرًا فنيًا جديدًا للفريق الأول لكرة القدم.

كتب صلاح في تغريدة عبر صفحته الشخصية بـ"تويتر": "أكيد اسم المدرب أدهش الجميع؛ لأن كلنا توقعنا اسمًا أكبر وتاريخًا أكبر من لاسارتي، ولكن لازم نصبر ونشوف هل هيضيف للفريق ولا الفريق هو الي هيضيف له؟؛ لأن الأهلي بيضيف بطولات وألقاب لمدربين كتير".

وأضاف: "نحن نريد من يضف لنا، وليس العكس مثل؛ جوزيه كانت صفقة متبادلة المكاسب له ولنا، هو ده ما نريده".

السويسري رينيه فايلر يأتي خلفًا للأورجوياني مارتن لاسارتي. وكان الأهلي قرر إقالة لاسارتي ومعاونيه بعد خروج الفريق من كأس مصر بالخسارة أمام بيراميدز.​

