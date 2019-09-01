أيمن بهجت قمر يدافع عن رانيا علواني بعد أزمتها مع جماهير الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

دافع المؤلف أيمن بهجت قمر، عن رانيا علواني، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد المشادات الكلامية التي دارت بينها وبين بعض جمهور الأهلي عبر موقع "تويتر".

وعلق "قمر" في تغريدة له قائلا: "ومين حقق لمصر زي رانيا علواني، نموذج مصري مشرف، والبوست اللي كتبته كان واضح، وبصراحة فيه بعض الشباب بيفهم الكلام غلط ومابيسألش قبل ما بيغلط".

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وتابع: "الكورة في مصر أقل بكتير من الرياضات الأخرى، بلاش نفرَّح اللي عايزين يشمتوا فينا ودول ما أكثرهم، إاحنا بشر وساعات مابنقدرش نسكت".

وبدأت أزمة رانيا علواني عضو مجلس إدارة الأهلي مع بعض الجماهير من تغريدة أشادت خلالها بنتائج أبطال مصر في كل اللعبات الرياضية باستثناء كرة القدم، ليرد أحد المشجعين ويوجه انتقادات شديدة اللهجة لمجلس الإدارة.