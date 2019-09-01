رسالة وسجدة.. محمد رمضان يكشف كواليس حفله الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو من حفله الأخير، الذي أقيم في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي.

أظهر الفيديو رمضان، أثناء تقديمه إحدى فقرات حفله الغنائي، يوجه حديثه للحضور، قائلاً: "أنتوا نعمة عظيمة والله لازم أسجد لربنا شكر".

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وأضاف: "وصلني من الأمن إن في اندفاعات بسيطة احنا جايين نتبسط، كلنا بنحب بعض وكلنا بنحب مصر".

وكشف رمضان، خلال الحفل، عن عدد من الأغنيات جديدة، منها: "السلطان"، و"كازانوفا"، التي لاقت إعجاب الجمهور الذي رددها معه.

كما قدم رمضان أغنية "إنساي" التي تجاوزت 100 مليون مشاهدة حتى الآن على "يوتيوب"، وأيضًا "مافيا"، "نمبر وان"، "وأنا الملك"، "فيرس"، "وأقوى كارت"، واستمر الحفل لمدة ساعتين، استعرض خلالها رمضان عددًا من الاستعراضات المتنوعة مع مجموعة من الراقصين.