صور.. تامر حسني يتخلى على شعره في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: فاجئ الفنان تامر حسني جمهوره ومتابعي حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، بنشر صور له ظهر خلالها متخليًا عن شعره تمامًا. ومازح "تامر"، جمهوره معلقًا على الصور: "تحضيرات دخول تصوير فيلمي الجديد بعنوان "مش أنا". وتسجيل أغانيه وتحضيرات تصوير كليب ألبومي القادم". Advertisements وأضاف:" فيلم "مش أنا"، قصة وسيناريو وحوار تامر حسني. واستطرد موضحًا: "اتكلمنا جد شوية نهزر بقى، مين هيحلق كدا ويشترك معايا في "حملة نعيمًا". يذكر أن الفنان تامر حسني أحيا مؤخرًا حفلًا بالساحل الشمالي بالساحة الموسيقية بالعلمين الجديدة، احتفالًا بمرور 15 عامًا على أول ألبوم غنائي في مسيرته الفنية.



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