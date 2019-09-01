تراند اليوم : شاهد.. شمس الكويتية: هؤلاء الرجال داخلهم حيوان محبوس...

في تداعيات حادث وفاة الفتاة الفلسطينية ” إسراء الغريب ” التي قتلت على يد عائلتها بسبب علاقتها بشاب .

نشرت الفنانة ” شمس الكويتية ” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” إنستجرام ” صورة لها وأرفقتها بتعليق عن حقوق المرأة .

وهاجمت أيضا الرجال الذين لا يراعون حقوق المرأة .. ووصفت شمس الرجل الذي لا يراعي المرأة في حياته بأن بداخله حيوانا محبوسا .

وكتبت شمس في تعليقها على الصورة قائلة : ” للمرأة حضور خفي لا يراه ويهتدي به إلا رجل متفتح عارف .. فهناك نوع آخر من الرجال بداخلهم حيوان محبوس .. ليت هؤلاء يقومون أنفسهم أولا ” .

وأضافت : ” ليتهم يعرفون أن المحبة والتفهم هي ما تجعلنا بشرا .. أما الشهوة والحمية .. فلا ” .

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واختتمت كلامها في حديثها عن المرأة قائلة : ” ربما كانت المرأة نورا من نور الله .. ربما كانت خلا‌قة وليست مخلوقة .. ربما هي ليست مجرد ذلك الشكل الأ‌نثوي الناعم الذي تراه ” .

وتفاعل عدد كبير من متابعي شمس الكويتية على المنشور والذين أبدوا تأييدهم لموقفها .

وكانت شمس قد هاجمت في منشور سابق عائلة إسراء الغريب إلا أنها سرعان ما حذفت المنشور بعد أن قوبلت بهجوم شديد من العديد من الرجال الذين اتهموها بأنها تروج لأشياء تخالف الشرع والعادات والتقاليد الشرقية .