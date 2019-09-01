نتنياهو بعد عملية حزب الله: “لبنان سيدفع الثمن”

كتب امير فتحي في الأحد 1 سبتمبر 2019 06:53 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قبيل اجتماع في وزارة الدفاع إن “لبنان هو من سيدفع الثمن”

كلام نتنياهو جاء بعد اعلان حزب الله، مقتل وجرح عسكريين إسرائيليين إثر استهداف آليتهم.

كما قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه جرى إطلاق عدد من القذائف المضادة للدروع باتجاه قاعدة عسكرية ومركبات عسكرية في منطقة أففيم، حيث تم إصابة بعض منها.