تعرف على عقوبة مشجع أساء لمحمد صلاح

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قضت إحدى المحاكم البريطانية، بمعاقبة صاحب “التغريدات” المسيئة للنجم المصري محمد صلاح، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، والتي كانت قد أثارت ضجة واسعة في مقاطعة ميرسيسايد.

المتهم غاري هايلاند، كان قد نشر “تغريدات” عنصرية وسلسلة من المنشورات المسيئة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” في 6 أغسطس الماضي.

هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” ذكرت أن المحكمة قضت حكما بالسجن على الشاب البالغ من العمر 32 عامًا لمدة ستة أسابيع مع وقف التنفيذ لمدة 12 شهرا.

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الادعاء قال: إن هايلاند استهدف العقيدة الإسلامية للمهاجم المصري، وسيكون غاري هايلاند مضطرا لإكمال 200 ساعة من العمل غير مدفوع الأجر، بالإضافة إلى الحصول على الدورة التدريبية الخاصة بتعزيز الكرامة الإنسانية.

هايلاند، أقر بأنه مذنب بارتكاب أعمال عنصرية وعرقلة أحد الضباط أثناء قيامه بواجبه، فيما وصفت أفعاله التي تضمنت رسما لصلاح يرتدي “قميصا ناسفا” بأنها تؤجج “الكراهية العنصرية”.

الرجل، وهو مشجع لفريق إيفرتون غريم ليفربول في المدينة الشمالية، خضع إلى الاستجواب، للاشتباه في ارتكابه جريمة عنصرية وعرقلة عمل أحد الضباط أثناء قيامه بواجبه.. واعتقل بناء على تحقيق، عقب تغريدة على موقع “تويتر”، تتضمن رسما مسيئا إلى المهاجم المصري، تم حذفها في وقت لاحق.