تسريب مقطع فيديو من حفل «حنة» نجل كاظم الساهر.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفل «حنة» نجل الفنان العراقي كاظم الساهر، والذي أقيم قبل احتفاله بزفافه مساء الجمعة 30 أغسطس.

نجل القيصر ظهر في الفيديو متألقا ببذلة سوداء أنيقة، فيما أطلت عروسه بقفطان مغربي أنيق باللون الأخضر، ووضعت تاجا على رأسها أظهرها كالأميرات، حيث أقيم الحفل على الطريقة المغربية.

واحتفل نجل الفنان العراقي بزفافه على الطبيبة المغربية من ‏أصول أمازيغية نورا الدخش، مساء الجمعة 30 أغسطس، في أحد الفنادق الكبرى، واقتصر على أسرة العروسين والأصدقاء المقربين.

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الفنان العراقي منع استخدام الهواتف الجوالة للتصوير، وذلك للحفاظ على الخصوصية التي خيمت على الحفل منذ البداية، إلا أنه قد تم تسريب مجموعة صور ومقاطع فيديو من الحفل، والتي تألقت فيها العروس بقفطان مغربي أنيق، ووضعت تاج كبير على رأسها، وتزينت بمكياج قوي، وأطل نجل الساهرببذلة سوداء أنيقة.

وقدم الفنان العراقي أغنية خصيصا لابنه كهية منه لابنه وعروسه، كما أشعل الحفل بالكثير من أجمل أغانيه، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وكان نجل الفنان العراقي كاظم الساهر قد احتفل منذ عدة شهور، بخطوبته على الطبيبة المغربية من ‏أصول أمازيغية نورا الدخش.