بعد إصابته بالسرطان.. الفنان زكي فطين عبدالوهاب يبيع سيارته لتوفير تكاليف العلاج

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في أول ظهور إعلامي له بعد إعلان إصابته بمرض السرطان، كشف الفنان المصري زكي فطين عبدالوهاب المزيد من التفاصيل عن مرضه.

الفنان المصري قال: “اكتشفت إصابتي بالسرطان منذ 5 شهور، وجاء الأمر بالصدفة دون أي مقدمات حيث كنت أجري بعض الفحوصات الطبية والتحاليل واكتشفوا وجود ورم خبيث في الجهتين بالرئة”، لافتا إلى أن إصابته بسرطان الرئة قد تعود إلى أنه مدخن شره.

وأكد أنه كان ثابتا عندما تلقى الخبر، حيث قال: “أنا مؤمن بالله وفي اللحظات العادية انفعل لبعض الأمور الحياتية ولكن في الأمور الصعبة أكون ثابتاً وهو ما تعلمته من والدي فهو أيضا كان يعاني من مرض القلب ولكنه تعامل ببساطة وقبول للأمر الواقع”.

أما عن حقيقة بيعه لسيارته لتسديد ثمن العلاج، أكد أنه بالفعل باع سيارته لكن ليس بسبب ثمن العلاج، ولكن لمروره بأزمة مالية نتيجة عدم مشاركته في أي عمل فني خلال الفترة الماضية، حيث قال: ” تعرضت لبعض الظروف المادية الصعبة لأنني لم أشارك في أي أعمال فنية خلال الفترة الماضية بسبب مرضي”.

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وأضاف، خلال استضافته في برنامج “كل يوم” على قناة ON E: “وبالفعل بعت سيارتي مثل أي إنسان يتعرض لمثل هذه الظروف ولكن البعض فسر ذلك بطريقة أخرى وانني بعتها للإنفاق على علاجي من السرطان وهو غير صحيح”.

وتابع: “لم يعرض علي أعمال فنية منذ مرضي، ولكن حاليا أشارك في فيلم “العنكبوت” بطولة أحمد السقا واستعد لتصويره خلال الأسبوع المقبل، وهو من إخراج أحمد نادر جلال وسعيد بالتعاون معه مجددا”.

وكان الفنان المصري زكي فطين عبدالوهاب قد صدم جمهوره في شهر مايو الماضي بإعلان إصابته بمرض سرطان الرئة، وذلك بعد إجرائه بعض الفحوصات الطبية في شهر إبريل الماضي.

ونشر صورة له، ظهر فيها بعد أن خسر شعره، لافتا إلى أن ذلك بسبب العلاج الكيماوي، حيث كتب، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”: “أصدقائي الأعزاء.. صورتي دي مش new look ولا حاجة.. أنا اكتشفت أني عندي سرطان في الرئة من شهر”.

وأضاف: “بس أنا تمام وبتعالج.. وبتعامل مع مرضى زي الفنان فاروق الفيشاوي ما قال دور برد وحيعدي.. وأي مريض سرطان لازم يتعامل معاه بنفس المنطق”.