محمد محمود عبدالعزيز يوجه رسالة شكر لعمرو دياب.. ما السبب؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان المصري عمرو دياب حفلًا غنائيا كبيرا بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، بحضور عدد من نجوم الفن، من بينهم الفنان محمد محمود عبدالعزيز.

محمد محمود عبدالعزيز شارك جمهوره بمقطع فيديو لعمرو دياب من الحفل، ووجه رسالة شكر له، وذلك على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”.

الفنان المصري كتب: “عمرو دياب.. بس كده... ماعنديش تعليق يناسب تاريخه، يكفى إنه موجود فى كل ذكرى وكل حدث في حياتنا أياً كان (حب - هجر - فراق - وجع - ماضي - حاضر - ......) شكراً عمرو دياب”.

وكان الفنان المصري محمد محمود عبدالعزيز قد احتفل مؤخرا بعيد ميلاده مع عدد كبير من أصدقائه الفنانين.

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محمد نشر صور من حفل عيد ميلاده عبر حسابه على موقع «أنستجرام»، حيث كان بالساحل الشمالي، وكتب معلقا: «شكرا جدا على مفاجئة عيد ميلادي الجميلة بحبكم كلكم والله.. متجمعين في الخير».

الصورة ظهر فيها شقيقه الفنان كريم محمود عبدالعزيز، والإعلامي رامي رضوان والفنان هشام ماجد والفنان شيكو والفنان شريف رمزي.

الفنان الشاب تلقى عدد كبير من التهاني بهذه المناسبة من قبل جمهوره وزملائه من خلال حسابه الشخصي.